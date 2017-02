Evento com Edir Macedo reúne milhares de pessoas no Goiânia Arena

Fundador da Igreja Universal desembarcou neste domingo (12) na capital goiana

O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), bispo Edir Macedo, desembarcou em Goiânia neste domingo (12/2) para participar do “Encontro das Famílias”. O evento ocorre no Ginásio Goiânia Arena e reúne milhares de pessoas da capital e do interior, além de várias autoridades do Estado.

O bispo esteve em Goiânia pela última vez em outubro de 2012. No mesmo ano, uma livraria de um shopping da capital ficou lotada de seguidores que fizeram fila para conseguir um exemplar autografado pelo coautor do livro, Douglas Tavolaro. Situação que se repetiu nos dois anos seguintes quando foram lançados os números 2 e 3 da trilogia.

Para o Encontro das Famílias, foi montada uma estrutura no Goiânia Arena com palco, área reservada para convidados e total segurança para o público presente.