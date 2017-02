Estudo mostra que Goiás está entre os estados com menor recuo no PIB durante a crise

Pesquisa aponta que, após forte recessão, País voltará a crescer, e que Goiás registrará incremento acima da média nacional em seu Produto Interno Bruto em 2017

Uma pesquisa realizada pelo instituto Tendências Consultoria Integrada e publicada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (6/2), mostra que 12 Estados brasileiros mais o Distrito Federal retrocederam ao PIB que tinham em 2010, em razão da recessão provocada pela crise econômica nacional nos últimos dois anos. As principais quedas foram registradas nos quatro Estados da Região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais), no Rio Grande do Sul e Paraná, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe e na Bahia, além do Distrito Federal.

Goiás e os Estados do Consórcio Brasil Central, com exceção do DF, estão de fora desse grupo, pois sofreram menos impacto em relação ao recuo de seus PIBs. O Consórcio, presidido pelo governador Marconi Perillo (PSDB), reúne os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Distrito Federal e Maranhão (que participa como membro associado). Conforme salientou o economista Adriano Pitoli, do Tendências, ao jornal O Globo, todos os 27 Estados da Federação apresentaram recuo no PIB.

A pesquisa mostra a variação desse recuo em cada um dos Estados nos anos de 2015 e 2016. Goiás está entre os que apresentaram menor índice de variação entre 2015 e 2016: -1%. Já o Espírito Santo é com a maior variação de queda no PIB: – 8,1%.

O instituto observou os dados relativos a cada Estado sobre o PIB total, o PIB do agronegócio, a produção industrial e as vendas no comércio. Com relação a Goiás, a previsão é de que em 2017 o Estado apresente índices maiores que o País no PIB total (0,9% diante de 0,7%), no agronegócio (5,7% ante 3,1%), e nas vendas no comércio (0,4% ante 0,3%).

O governo do Estado credita os números positivos em relação ao País ao ajuste fiscal praticado em Goiás desde o final de 2014, quando o governador extinguiu seis secretarias e reduziu mais de cinco mil cargos comissionados.

Neste ano, por meio do Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás, o governo reduziu mais 1.300 cargos em comissão. O programa prevê, ainda, aumento da contribuição previdenciária do servidor público estadual do Executivo e demais poderes; criação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), com alíquota única e uniforme de 15%, e proibição para os novos programas de Regularização Fiscal por 10 anos, a contar de 1.º de janeiro de 2017.

O estudo da Tendências também traz as projeções do PIB para as cinco regiões em 2017. A Região Centro-Oeste ocupa o terceiro lugar, com estimativa de 1,4%. Em primeiro e em segundo lugar estão as regiões Norte e Nordeste, respectivamente, com 2,9% e 2%. Em quarto lugar, a Região Sudeste, 0,5%, e em quinto a Região Sul, com 0,4%.