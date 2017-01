Estúdio apresenta trabalho inédito de fotógrafa goiana no Café Cariño

Série tem como tema a cidade de Londres e poderá ser conferida entre os dias 12 e 28 de janeiro

O estúdio de fotografias BeYond Photostudio apresentará, entre os dias 12 e 28 de janeiro, a exposição “A alma que em ti habita”, da fotógrafa goiana Jordana Barale, no Café Cariño. Com fotos de Londres, a série retrata pontos turísticos da cidade sob um outro olhar.

Segundo os organizadores, a inspiração vem das ruas, que transpiram uma identidade única e instigante. “Enquanto sua arquitetura exuberante faz um convite à contemplação, para seus residentes enxergá-la é um hábito diário. Seu ritmo frenético é um contrassenso à poesia do rio que margeia, seus bancos em parques honram com nomes os grandes de sua história, enquanto suas entrelinhas contam as memórias dos anônimos que por ali sentaram”, explicam.

A abertura será realizada nesta quinta-feira, às 19 horas. Além da exposição, estará disponível, também para venda, uma coletânea de 15 fotos autorais com cenários da capital inglesa.

As imagens são impressas em papel de algodão (fine art), sob rigorosos processos, garante o BeYond Photostudio. As molduras são montadas com materiais de PH Neutro e livre de ácidos, proporcionando mais qualidade e durabilidade. “Com edições limitadas, todas possuem certificados de garantia e autenticidade. Essas obras e outras fazem parte do projeto BeYondStores, desenvolvido junto com o também fotógrafo Áderson Mendes, esposo de Jordana. Os cliques retratam viagens pelo Brasil e no mundo todo”, completam.

A exposição fotográfica, que já foi realizada em Brasília e Anápolis, antecede mais uma experiência que terão no Reino Unido no próximo mês de fevereiro. O casal considera que é um exercício redescobrir os lugares e pessoas.

“Fica sempre a saudosa expectativa de provar mais desta cidade por quem serei sempre enamorada. É como se em doses de conta gotas ela se revelasse para que meros mortais, como eu, não a subestimem. Em uma das vezes, em 2015, minha retina encantou-se com a alma que nela habita”, contou Jordana Barale.

Mais informações pelo site do estúdio e pelo Facebook da fotógrafa.