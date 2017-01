Estudantes enfrentam dificuldades para se inscrever no Sisu

Segundo MEC, foram identificadas inconsistências no sistema, que deve voltar à normalidade até o fim do dia

Alguns estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 enfrentam dificuldades para acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma que reúne as vagas de universidades públicas. O problema foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em nota divulgada nesta quarta-feira (25/1).

De acordo com a nota, foram identificadas ” inconsistências no sistema, que estão sendo sanadas”. A previsão do MEC é que até o fim desta quarta-feira (25) o sistema volte à normalidade.

Foram identificados, ainda, “cerca de 700 candidatos cujas informações na base de dados do Enem registravam participação na primeira e também na segunda aplicação do exame”. As inconsistências já foram corrigidas.

As inscrições no Sisu continuam abertas até a próxima sexta-feira (27). A nota assegura que nenhum candidato será prejudicado. O candidato que enfrentar problemas pode entrar em contato por meio do número 0800-616161 ou pela ouvidoria do MEC, no e-mail [email protected].