Estudante agredido por PM tem nova melhora e já está consciente

Mateus Ferreira está com níveis mais baixos de sedação e desde a última terça-feira (2/5), corre “baixo risco” de vida, apesar de permanecer em estado grave

O estudante Mateus Ferreira, agredido por um policial durante manifestação da Greve Geral na última sexta-feira (28/4), apresentou melhoras clínicas e já está despertado e consciente. Na última terça-feira (2/5), o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde ele está internado, informou que ele corria “baixo risco” de vida, apesar de ainda hoje estar em estado grave.

No último boletim divulgado nesta quarta-feira (3), o Hugo disse que ele está com a respiração estável, pressão normal e sedação leve, tendo começado a despertar já pela manhã. Ainda de acordo com o hospital, ele segue respirando com a ajuda de aparelhos, mas não há previsão para de novos procedimentos cirúrgicos.

Também nesta quarta-feira (3), Mateus foi transferido para a chamada Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 3, onde poderá ser acompanhado por familiares durante 12 horas diárias. Desde que foi levado ao hospital depois da agressão, ele passou por uma cirurgia com as equipes da Neurocirurgia e Maxilofacial.

Confira o último boletim:

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) informa que Mateus Ferreira da Silva, nascido em 6 de abril de 1984, evolui com melhora clínica, estável na parte respiratória e com pressão normal. Hoje, 3 de maio, ele está com sedação leve, consciente e começou a despertar/ acordar pela manhã. Não há previsão para novos procedimentos cirúrgicos. Neste momento, paciente encontra-se em estado estável, porém ainda grave, com sedação leve, respirando por aparelhos, intubado e permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta quarta-feira, 3, o paciente foi transferido da UTI 3 Neurológica do Hugo para a UTI 2, local onde o paciente poderá ser acompanhado diariamente durante 12 horas com dois familiares à beira leito. Mateus Ferreira tem baixo risco de morte. Paciente deu entrada no Hugo dia 28 de abril e foi submetido a uma única cirurgia no último sábado, 29 de abril, com as equipes da Neurocirurgia e Maxilofacial.