Estátua de Cristiano Ronaldo não sai bem como esperado e internet não perdoa

Nome do jogador foi usado para rebatizar aeroporto mas, na cerimônia de homenagem, o que mais chamou a atenção foi busto inspirado no atleta

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo anda feliz com a última homenagem que recebeu: O aeroporto da Ilha Madeira, onde ele nasceu, foi rebatizado com o seu nome. Nas redes sociais, ele postou um vídeo empolgado com o anúncio do piloto de que eles estavam chegando ao Aeroporto Cristiano Ronaldo, onde ele participou de cerimônia oficial nesta quarta-feira (29/3).

Mas o que mais chamou a atenção em toda a história não foi a homenagem em si. Além de colocarem o nome dele no aeroporto, a equipe também fez um busto do atleta que viralizou nas redes sociais. Imediatamente após as primeiras fotos da estátua serem divulgadas, começaram a surgir piadas no Twitter sobre o quanto ela não é exatamente parecida com Cristiano.

A estátua rendeu comparações com o busto do programa televisivo Art Attack, da Disney, piadas sobre como o responsável pela obra deveria ser fã de Lionel Messi – que divide com Cristiano os holofotes e o posto de melhor do mundo – e montagens com ela no lugar do rosto do jogador.

Além da questão de a estátua ser ou não fiel, outra polêmica também envolveu o caso, já que personalidades portuguesas e até o governo do país se opuseram à homenagem. No evento que celebrou o novo nome, no entanto, o jogador disse que as pessoas tinham direito de expressar sua opinião de forma clara e agradeceu a homenagem. “Ver o meu nome ser dado a este Aeroporto é algo muito especial, todo mundo sabe que tenho orgulho das minhas raízes e da minha terra”, comemorou.

Veja os tweets e a animação do jogador ao chegar ao aeroporto que leva seu nome:

Reação de Cristiano Ronaldo à sua nova estátua. pic.twitter.com/vPSZFwXLHu — Humor ao Pontapé (@HumorAoPontape) 29 de março de 2017

medo de ir no banheiro de madrugada e dar de cara com a estátua do Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/OV5XIvthPy — felpys (@feIpys) 29 de março de 2017

O busto do Cristiano Ronaldo foi reivindicado pelo Estado Islâmico! — ƝɅVɅƦƦɅ (@_Nabarra) 29 de março de 2017