Estado Islâmico grava vídeo de criança executando prisioneiro

Acompanhado por um homem, garotinho é conduzido até local em que vítima está presa e dispara contra a cabeça dele

O jornal Daily Mail divulgou, neste domingo (8/1) um vídeo que mostra uma criança executando um prisioneiro do Estado Islâmico (EI). Acompanhado por um homem, que a conduz até o local onde o homem está acorrentado, a criança então dispara contra a cabeça dele.

De acordo com a publicação, o vídeo, divulgado por ativistas, provavelmente foi gravado no Iraque, um dos lugares em que eles têm maior influência, apesar de ela estar diminuindo. O grupo que tornou a gravação publica é intitulado Raqqa is Being Slaughtered Silently, em português, Raqqa (cidade síria) está sendo silenciosamente abatida.

Esta é mais uma das atrocidades do Estado Islâmico, que costuma gravar e divulgar suas ações de guerra na internet. Até agora, o grupo já mostrou prisioneiros sendo decapitados, baleados e queimados vivos em páginas e redes sociais.

Muito focado no recrutamento de combatentes, o Estado Islâmico passou a utilizar inclusive crianças na sua jihad, a chamada guerra santa muçulmana, treinando-as desde pequenos e enviado-os para as frentes de batalha.