Estacionamento nas ruas de Goiânia poderá ser controlado por aplicativo de celular

SMT pretende instalar Controle Eletrônico de Vagas em vários pontos da capital

A Secretaria Municipal de Transito (SMT) de Goiânia estuda a viabilização de um projeto de controle eletrônico de vagas de estacionamento em vias públicas. A informação é do próprio secretário Felisberto Tavares.

Em entrevista ao Jornal Opção, o titular explica que o sistema será controlado por meio de aplicativo de celular. “Não se trata de parquímetro e terá o menor preço do País”, pontua Felisberto, sem precisar valores.

Ele adianta que é prevista a demarcação de cerca de 50 mil pontos em diversas regiões da capital, sobretudo naquelas com maior fluxo de veículos. Pelo projeto, as vagas seriam inspecionadas por um fiscal que ficaria responsável por 80 pontos. A ideia é que a prefeitura contrate uma empresa para gerir e manter o serviço.

Caso o cidadão desrespeite o novo sistema de controle eletrônico de vagas, destaca o secretário, o agente de trânsito é acionado pelo celular, se desloca até o local indicado e autua o motorista. Com a medida, a Prefeitura de Goiânia espera também acabar com a atuação de flanelinhas na capital.

A discussão para a instalação de controle de vagas de estacionamento na capital é antiga e foi retomada no início do último ano depois que a antiga gestão resolveu adotar maior rigor na cobrança do estacionamento rotativo no setores Centro e Campinas — a chamada Área Azul.

A implantação de parquímetros já é regulamentada em lei municipal, mas as tentativas para a instalação dos equipamentos eletrônicos de cobrança de estacionamento não chegaram a sair do papel. Agora, o secretário Felisberto Tavares diz querer apostar na inovação para resolver o problema da capital. “Não será parquímetros, e resolverá o déficit por vagas na capital”, reforça.