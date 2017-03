Estação de Tratamento de Esgoto de Águas Lindas deve ser inaugurada ainda neste mês

Com a conclusão das obras, a estação beneficiará a população chegando a atender 80% das residências na cidade

Acompanhado de técnicos do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal o prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango (PSDB), visitou na tarde desta quinta-feira (2/3) a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade para uma visita técnica e vistoria do andamento das obras. Também visitaram a obra, os engenheiros da prefeitura.

A ETE já passa pela fase de testes e sistema para início das atividades e, segundo o prefeito, a inauguração deve ser realizada já na segunda quinzena deste mês. “Todos os procedimentos que devem ser realizados para que a ETE entre em funcionamento já foram iniciados por meio de teste. Esperamos entregar esta obra à comunidade em breve, precisamos apenas confirmar a agenda com os governadores de Goiás e do Distrito Federal para definição de uma data mais precisa”, afirmou.

Em um primeiro momento, a administração da estação será feita de forma conjunta entre a empresa que realizou a obra e técnicos do Consórcio Caesb-Saneago. Hildo ressaltou que o empreendimento, de grande porte, é um dos mais modernos em termos de tratamento de esgoto.

“Este será um salto na qualidade de vida de nossos cidadãos colocando Águas Lindas em outro patamar para conquista de novas empresas que desejem se instalar na cidade, gerando mais empregos no município”, afirmou o prefeito.

Visita técnica

As equipes percorreram toda a instalação conhecendo cada etapa da ETE. Atualmente, a estação está sendo abastecida com água pura para realização de testes dos equipamentos. Superada esta etapa inicia-se o processo das ligações domiciliares da Bacia Norte do sistema de esgotamento sanitário do município. No início, serão atendidos os setores Jardim Barragem II, Jardim Brasília I e II até a região do jardim Pérola. O avanço pela cidade será gradual, até atingir todo o município.

A prefeitura de Águas Lindas conduziu as obras de construção da rede de esgoto e de estações elevatórias nos Complexos Morada da Serra, Camargo, Camping Club e também dos setores 02 ao 09, obras estas que somadas ultrapassam a casa do 150 milhões. Todas estas obras serão incorporadas pelo Consórcio Saneago-Caesb detentor da Concessão atribuída pela prefeitura para o fornecimento de água potável e tratamento de esgoto.

“Graças ao empenho dedicado na capitação de recursos junto aos órgãos federais e estaduais conseguimos alavancar a implantação do nosso sistema de esgotamento sanitário, ao mesmo tempo em que avançamos também na infraestrutura do município. Este é o resultado de um trabalho em conjunto e continuaremos trabalhando desta forma para que mais benefícios cheguem a esta e outras regiões que ainda não foram atendidas”, explicou Hildo.

Com a inauguração da ETE, 80% da população de Águas Lindas contará com um sistema de tratamento de esgoto. A estação terá capacidade para atender até 500 mil habitantes e depois de tratado o esgoto retornará a natureza com 95% de pureza sendo dispensado no córrego Paulistinha. O município sairá de 0% de esgoto tratado para quase 90%, um grande salto no desenvolvimento da cidade.