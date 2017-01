Esposa de Lula, Marisa da Silva sofre AVC e é levada para Hospital Sírio Libanês

Ex-primeira-dama deu entrada no hospital na tarde desta terça-feira (24); estado de saúde é grave

Nesta terça-feira (24/1), Marisa Letícia da Silva, mulher do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), deu entrada no Hospital Sírio Libanês. A ex-primeira-dama foi diagnosticada com um AVC hemorrágico e o caso é considerado grave.

Segundo informações do jornal O Globo, uma ambulância do hospital a buscou em sua casa, em São Bernardo do Campo, onde Marisa sofreu o AVC.

O Instituto Lula, por meio de sua assessoria de imprensa, confirma a internação, mas diz que não há informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama, que tem 66 anos.