Espetáculo da Paixão de Cristo em Palmas tem que ser adiado por conta da chuva

Por falta de espaço coberto na Praça dos Girassóis, peça terá que ser realizada em maio ou junho, depois do período chuvoso

O espetáculo Paixão de Cristo, tradicional em todo o Brasil no feriado da Semana Santa, teve que ser adiado em Palmas (TO), devido à chuva. A previsão é que a encenação da Cia Arte Sacra fique para maio ou junho, depois do período chuvoso, já que não há estrutura coberta para a realização da peça na Praça dos Girassóis.

Inicialmente prevista para sexta-feira (14), a peça já estava pronta, com cerca de 500 pessoas, entre equipe, atores e público prontos para a encenação, que não pôde ser iniciada. Segundo a equipe da peça, todo o trabalho dos atores, direção e produção é voluntário e, agora, o grupo precisa de apoio para o custeio de uma nova estrutura.

Além da equipe de voluntários, a peça também tem, em 2017, participação de alunos e professores da Apae de Palmas e de internas da Fazenda da Esperança Feminina. O grupo também promove arrecadação de alimentos para instituições beneficentes.

A peça faz parte do calendário oficial de Palmas desde janeiro deste ano e recebe, desde 2010, o apoio da Fundação Cultural do Estado do Tocantins, que também já declarou o espetáculo evento cultural do estado pelos seus trabalhos na área de teatro e formação. Fundada em 2005, a companhia também dramatiza outras passagens dos Evangelhos e outras temáticas para reflexões litúrgicas e formações sócio-educativas na Paróquia Dom Orione, em Palmas.