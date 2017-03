Escritor gaúcho João Gilberto Noll morre aos 70 anos

Vencedor de cinco prêmios Jabuti, o principal da literatura brasileira, Noll morreu em Porto Alegre na última quarta-feira (28/3)

O escritor gaúcho João Gilberto Noll morreu na noite da última terça-feira (28/3) em Porto Alegre. A causa da morte não foi divulgada pela família. A informação do falecimento foi confirmada pelo irmão do escritor Luiz Noll em uma rede social.

O corpo do escritor está sendo velado no Cemitério Ecumênico João XXIII, na zona sul da capital gaúcha. O enterro está marcado para as 18 horas desta quarta-feira (29).

João Gilberto Noll nasceu em Porto Alegre em 15 de abril de 1946. Ingressou na faculdade de Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu os estudos na Faculdade Notre Dame do Rio de Janeiro.

Autor de 18 livros de contos e romances, o escritor gaúcho recebeu em cinco oportunidades o Prêmio Jabuti, mais importante prêmio literário do Brasil. A primeira premiação veio logo no primeiro livro de Noll, O Cego e a Bailarina, lançado em 1980, na categoria autor revelação.

Além dos outros quatro livros premiados, como A Céu Aberto e Mínimos Múltiplos Comuns, algumas obras do escritor foram adaptadas para o cinema, como Harmada, em 2003, e Hotel Atlântico, em 2009.