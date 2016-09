Escolas de Águas Lindas superam expectativas do Ideb 2015

Rede municipal de ensino da cidade no Entorno tem boa avaliação, mostram dados do Ministério da Educação. Atual prefeito comemora investimentos feitos

A gestão do prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), comemora os resultados obtidos no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na última semana pelo Ministério da Educação (MEC).

O Ideb funciona como indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos. Para tanto, é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep.

Uma série de mudanças aplicadas na forma de gerir a área com foco na melhoria dos ambientes escolares foi a tônica da atual administração para bater a meta estabelecida pelo MEC.

Ao contrário do Distrito Federal — que ficou abaixo da meta de qualidade –. dados do MEC indicam que as escolas públicas de Águas Lindas atingiram a média de 4.7, acima da meta estipulada não só para 2015, mas também para o próximo Ideb (2017).

Destaque para oito escolas que superaram a meta estabelecida para o ano de 2021. Veja o ranking das melhores:

1ª ESCOLA MUNICIPAL SENADOR EMIVAL RAMOS CAIADO 5.5

2ª ESCOLA MUNICIPAL NILZON PERIQUITO DE LIMA 5.4

3ª ESCOLA MUNICIPAL JULIANA ELOY DA SILVA 5.3

3ª ESCOLA MUNICIPAL MEG LUZ 5.3

4ª ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LUIZ GONZAGA 5.2

4ª ESC MUL PROF ÉRIKA FLAVIA VIEIRA DE SOUZA 5.2

4ª ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CÍCERO ARAÚJO DA COSTA 5.2

5ª ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO CARNEIRO DA COSTA 5.1

6ª ESCOLA MUNICIPAL PÉROLA II 5.0