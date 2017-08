Escândalo do empreendimento Nexus é tema de audiência na Câmara Municipal

Ainda sem data, debate pretende convocar envolvidos para abordar pontos polêmicos do processo de aprovação da construção

A Câmara Municipal de Goiânia realizará, em data ainda a ser estabelecida, uma audiência pública para debater a construção do empreendimento Nexus Shopping & Business, no entroncamento das avenidas D e 85, no setor Marista.

O requerimento para realização da audiência é do vereador Carlin Café (PPS), presidente da Comissão de Habitação e Urbanismo da Casa, que recentemente apresentou projeto de Decreto Legislativo para suspender os efeitos do alvará de construção da obra.

“Queremos esclarecer dúvidas sobre a legalidade ou não desde o início do processo e trazer os responsáveis pela obra no Legislativo para se explicarem”, disse o vereador. Serão chamados para audiência, além dos representantes da empresa responsável pela obra, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros que emitiu a licença e moradores do setor Marista.

O empreendimento apresenta indícios de uma série de irregularidades, todas elas objeto de ação civil pública ambiental, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

O MP aponta falta de um termo de referência para a confecção dos estudos, a inexistência de uma equipe multidisciplinar responsável pela análise dos impactos do megaempreendimento, bem como inconformidades com a legislação.

Não obstante as irregularidades administrativas, a Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente constatou a falsificação nas assinaturas e fraude na aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança do Nexus.

