Entregador morre durante o trabalho após acidente de trânsito em Goiânia

Motociclista foi atingido por carro que trafegava em alta velocidade na Avenida D com a Rua 15, no Setor Oeste

O entregador de uma panificadora da capital morreu na madrugada deste domingo (29/1) durante o trabalho após acidente de trânsito no cruzamento da Avenida D com a Rua 15, no Setor Oeste.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima dirigia uma motocicleta quando um carro que estaria em alta velocidade bateu contra o veículo.

O homem de 34 anos chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do automóvel, ainda não identificado pela polícia, omitiu socorro ao motociclista e fugiu do local. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict).