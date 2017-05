Entidades de Porangatu realizam protesto por melhorias na BR-153

Manifestantes se mobilizam contra altos índices de acidentes no trecho entre Anápolis e Aliança do Tocantins, apelidado de “Rodovia da Morte”

A Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Porangatu (Aciap) irá promover uma grande mobilização no dia 31 de maio, às 8 horas, com o objetivo de chamar a atenção para o atual estado de conservação da BR-153.

O ato será realizado em conjunto com a Prefeitura de Porangatu, a Câmara Municipal e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) e outras entidades,

Conhecido como “Rodovia da Morte”, o trecho da rodovia federal que passa por Porangatu registrou, entre outubro de 2015 e setembro de 2016, 82 mortes. O Grupo Galvão é o responsável pela manutenção da estrada entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO), mas está sendo investigado pela Operação Laja Jato e já entrou com pedido de recuperação judicial. Uma ação popular tende a agilizar o processo de caducidade do contrato e, assim, deflagrar uma nova licitação.

Após reunião nesta terça-feira (16/5), ficou acertado que um novo encontro será realizado na próxima quarta-feira (24), na sede da Aciap, a fim de definir demais detalhes da manifestação prevista para o fim do mês, que deverá ocorrer também nas cidades de Uruaçu e Gurupi (TO) — aproveitando a temática do “Maio Amarelo”, campanha nacional que conscientiza a paz no trânsito.