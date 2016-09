Encapuzados invadem garagem da Prefeitura de Itaberaí e destroem equipamentos

Polícia Civil já está investigando o caso. Suspeita é de motivação política

Ao menos seis homens encapuzados invadiram a Secretaria de Obras de Itaberaí, na noite da última segunda-feira (19/9), e destruíram máquinas e equipamentos. A imprensa local relata que os vândalos teriam cortado a fiação elétrica do local, amassado portas e janelas, quebrado computadores e levado as chaves de veículos adquiridos recentemente pela administração municipal.

A invasão ocorreu durante comício do prefeito e candidato à reeleição Roberto Silva, que contou com a participação do vice-governador José Eliton (PSDB). Durante o evento, motociclistas também teriam sido vistos jogando objetos na rede de energia da região. Um fio de alta tensão acabou sendo rompido e o fornecimento de luz ficou comprometido em parte do município.

Em nota de repúdio, o deputado estadual Jean Carlos (PHS), que conta com base eleitoral no município de Itaberaí, classificou a invasão como deplorável. “Os itaberinos não merecem passar por essas situações. É necessário fazer uma política limpa, honesta, sem ataques e com respeito a todos. Repudio todo e qualquer tipo de agressão”, alegou.

A Polícia Civil já está investigando caso e a principal suspeita é de motivação política.