Empresários vão bancar propaganda em favor da Reforma da Previdência

Luciano Huck, possível candidato à Presidência em 2018, já declarou apoio ao projeto, revela Folha de S. Paulo

A Coluna Painel deste sábado (22/4), publicada no jornal “Folha de S. Paulo”, noticia que um grupo de empresários irá bancar, nos próximos dias, “intensa” campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência proposta pelo governo Temer.

O grupo é encabeçado pelo publicitário Nizan Guanaes, sócio e co-fundador do maior grupo publicitário do país (ABC); e pelo fundador e presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), o cientista político Luiz Felipe d’Ávila. Segundo a nota, os dois se dizem “independentes” e trabalham para envolver artistas “de peso” nas peças.

Quem aprovou a ideia e se comprometeu a compartilhar a campanha em favor da reforma foi o apresentador Luciano Huck, que é, inclusive, possível candidato a presidente em 2018. O marido de Angélica não irá aparecer nas propagandas, mas usará suas redes sociais para demonstrar apoio.

Nizan Guanaes integra o Conselhão de Temer, mas garantiu à “Folha” que a campanha não sofre interferência do Palácio do Planalto. “É iniciativa minha. Viveremos cada vez mais. É preciso novas regras, senão a conta não fecha e os aposentados ficarão desamparados, como já acontece no Rio”, opinou.