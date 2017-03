Empresário Francisco Gonzaga Pontes, de Anápolis, é o novo titular da SED

Novo titular será empossado em solenidade nesta terça-feira, 21 de março

O empresário Francisco Gonzaga Pontes é o novo titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SED). O governador Marconi Perillo (PSDB) dará posse ao novo secretário nesta terça-feira (21/3) durante solenidade no auditório Governador Mauro Borges.

Empresário do setor metalúrgico no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e diretor da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), Francisco Gonzaga Pontes substitui Luiz Maronezi, que comandava a SED desde 12 de julho do ano passado.

Conforme noticiou o Jornal Opção na última semana, atendendo à indicação do PTB e também do município de Anápolis, o nome de Pontes já vinha sendo cotado pelo governo do Estado para assumir o cargo.

A indicação mostra a força política da Prefeitura de Anápolis junto ao governo de Goiás e coloca a cidade novamente em situação de protagonismo estadual, já que historicamente sempre esteve à frente da pasta de Indústria e Comércio, agora vinculada à SED.