Empresário e vereadores de Anápolis estão entre os cotados para assumir SED

Governo de Goiás irá indicar nome de anapolino para dirigir pasta de Desenvolvimento

O governo de Goiás está prestes a bater o martelo sobre a indicação do novo titular da Secretaria de Desenvolvimento (SED). O nome deve ficar para a cidade de Anápolis, sendo contemplado também o grupo político do PTB, que já havia demonstrado que ficaria satisfeito com a indicação à pasta.

O nomes cotados são do empresário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) Francisco Pontes, e dos vereadores Leandro Ribeiro e Jean Carlos, ambos do PTB.