Empresário de Anápolis, Francisco Pontes toma posse como secretário de Desenvolvimento

Novo titular foi empossado durante solenidade no Auditório Governador Mauro Borges

Em solenidade no Auditório Governador Mauro Borges, na capital, o empresário Francisco Pontes foi empossado na tarde desta terça-feira (21/3) no cargo de titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SED).

Empresário do setor metalúrgico no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e diretor da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), Pontes substitui Luiz Maronezi, que comandava a SED desde 12 de julho do ano passado.

Durante discurso, o novo secretário destacou o programa Goiás Mais Competitivo, do governo estadual, e definiu como um dos principais objetivos de sua gestão em frente à pasta a identificação das demandas da classe empresarial e a promoção do desenvolvimento do Estado.

Ele lembrou também que o governador Marconi Perillo (PSDB) estabeleceu diretrizes para que, ainda neste ano, Goiás esteja entre os três Estados do País que mais investem em Ciência, Tecnologia e Inovação. “E eu trabalharei neste sentido”, ponderou.