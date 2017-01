Empresa lança serviço de bagagem expressa no aeroporto de Goiânia

A partir de agora, quem for embarcar no Santa Genoveva pode pesar a própria bagagem nos totens de autoatendimento

Um serviço que já estava disponível nos aeroportos de Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ) e Florianópolis (SC) chega ao Santa Genoveva, em Goiânia. A GOL Linhas Aéreas Inteligentes lançou, nesta quinta-feira (5/1), o serviço “Bagagem Expressa”. A partir de agora, o autoatendimento contemplará, além do check-in, a pesagem e a etiquetagem da bagagem.

Os totens ficam próximos às filas do check-in e buscam trazer mais agilidade ao processo de embarque. As balanças são acopladas aos totens e em caso de excesso de bagagem o sistema calcula automaticamente o valor a ser pago via cartão.

Depois deste processo, o cliente deve seguir para um local e entregar a mala ao atendente, concluindo a aceitação da bagagem.

A gerente corporativa de aeroportos da GOL, Camila Bisinoto, explicou que a intenção da empresa com o serviço é deixar o atendimento mais confortável. “O objetivo desse novo equipamento é aumentar as opções para nossos clientes, permitindo que ele opte pelo formato de atendimento que o deixe mais confortável. É mais prático e bem aceito por quem já está habituado ao fluxo de aeroporto e busca agilidade. Essa iniciativa reforça o compromisso da GOL em servir com excelência e inteligência”, afirmou.