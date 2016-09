Empresa de Saúde realiza evento para conscientização sobre Setembro Amarelo em Goiânia

Bate-papo será realizado na Nobel Livraria, no Shopping Bougainville, e contará com a presença de especialista

Dentro do Setembro Amarelo — mês de conscientização e prevenção ao suicídio –, o grupo de saúde The1 Health realiza, nesta segunda-feira (13/9), a segunda edição do The1 Talks, na Nobel Livraria do Shopping Bougainville. Para falar sobre o tema, Christiano e Patrícia Quinan, CEOs do grupo, convidaram a médica psiquiatra Melissa Duarte.

“Precisamos falar mais sobre o suicídio e o Setembro Amarelo é um modo de ajudar a dar voz a esse assunto, que ainda é tabu em nossa sociedade”, afirma Patrícia. De acordo com o site do movimento, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos.

O evento, que é gratuito, será direcionado também à classe médica. Por isso, o debate será encabeçado pela psiquiatra convidada. Melissa Duarte é diretora da Prime Psiquiatria e médica da prefeitura de Goiânia. Graduada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), tem residência pela Clínica Pax Psiquiátrica e pós-graduação em Perícias Médicas.

O objetivo é conversar a respeito do papel que o médico de outras especialidades ou profissionais de saúde possuem em observar e detectar pacientes com potencial suicida. O intuito é falar sobre os sinais característicos, aumentando o número de encaminhamentos de casos clínicos suspeitos, e assim, ajudar a diminuir o índice alarmante de vítimas.