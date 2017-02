Empresa afirma que vai regularizar fornecimento de insulina nesta sexta-feira

Em nota, secretaria de Saúde afirmou que serviço não foi retomado na última quinta-feira porque laboratório não estava entregando insulina para distribuidora Hospfar

A Hospfar afirmou, nesta quinta-feira (9/2), que o fornecimento de insulina e de bombas de insulina será regularizado na manhã desta sexta-feira (10). A previsão inicial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) era de que o serviço retornasse na última quarta-feira (9) mas, segundo a assessoria do órgão, a Hospfar não entregou o produto.

Em nota, a SMS declarou que “A fornecedora não tem cumprindo os prazos alegando atraso na entrega por parte da indústria Sanofi”. Nesta quinta-feira (9), a Hospfar confirmou a demora, mas disse que o produto já está a caminho de Goiânia e será entregue para a prefeitura ainda na sexta-feira.

A Sanofi, indústria que fabrica a Lantus, tipo de insulina, afirmou em nota que os lotes do medicamento para a SMS têm previsão de entrega para esta sexta-feira (10). Eles reforçaram, ainda, que as solicitações para compra da insulina são atendidas regularmente pela empresa, respeitando as normas e leis em vigor.

O fornecimento da insulina, fundamental para portadores de diabetes, está suspenso há pelo menos quatro meses, desde outubro de 2016. Na quarta-feira (8), um grupo de pessoas que precisa do medicamento chegou a ir à Câmara Municipal para exigir que a SMS cumprisse o prometido pela secretária, Fátima Mrue, de voltar a fazer a entrega no dia 8.

Confira a nota da SMS:

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem se posicionado para a Câmara, população e imprensa conforme acordo feito com a empresa Hospfar e FBM para entrega de bombas de insulina e análogos de insulina. A fornecedora não tem cumprindo os prazos alegando atraso na entrega por parte da indústria Sanofi. Na nota fiscal nº 000.139.534, série 001, emitida no dia 7 de fevereiro pela Sanofi contra a Hospfar, constam os produtos faturados e aguardados pela SMS. Outras providências tem sido tomadas para solucionar o problema o quanto antes. A Secretaria lamenta o atraso.

Confira a nota da Sanofi na íntegra: