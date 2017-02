Embaixador inaugura consulado da Espanha em Goiânia

Nova sede tem como objetivo amparar comunidade espanhola e fortalecer relações institucionais entre o estado e o país europeu

Foi inaugurada, nesta terça-feira (14/2), o novo Consulado Honorário da Espanha em Goiânia. O evento contou com a presença do embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de la Cámara, do governador Marconi Perillo (PSDB), do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB) e do Cônsul Honorário da Espanha em Goiás, Juan Zamora.

Zamora é empresário e dono da Euroamérica, empresa responsável pelo condomínio Euro Park, no Park Lozandes, próximo ao Paço Municipal, onde foi realizada a inauguração. Segundo a Embaixada da Espanha, Goiânia tem uma comunidade espanhola de cerca de 1 mil pessoas e um consulado na cidade serve não só para dar apoio a eles, mas também para ampliar relações institucionais com os goianos.

Para Marconi, o consulado estreita não só as relações comerciais, como também culturais entre o país e o estado. “Há uma relação muito próxima entre o Governo de Goiás e a Espanha. Ao longo desses últimos anos construímos uma relação muito facilitada pelo diálogo e pelos investimentos espanhóis em Goiás e também pelas exportações do estado para a Espanha”, ressaltou.

Com uma missão econômica prevista para o primeiro semestre deste ano, o governador adiantou que empresários espanhóis têm interesse em investir no estado, principalmente na área de energias renováveis.

O embaixador espanhol, por sua vez, destacou que o novo consulado em Goiás foi inaugurado pela importância do estado. “Goiás não só teve um desenvolvimento econômico e social expressivo nas últimas décadas como também tem uma posição geográfica estratégica no país”, ressaltou ele.

Consulado

O Consulado, que fica no bairro Chácara Alto da Glória, na região Sul de Goiânia, funciona das 9 às 13 horas e, além de auxiliar o público espanhol, tem como função representar o Governo da Espanha institucionalmente em órgãos e instituições goianas e colaborar com a tramitação de procedimentos e documentos expedidos através da Embaixada da Espanha no Brasil.