Embaixador da França no Brasil vem a Goiânia para exposição sobre Art Déco

Aliança Francesa e a Sociedade Art Déco da capital realizam evento na Vila Cultural Cora Coralina, com apoio da Seduce

O Embaixador da França no Brasil, Laurent Bili, estará em Goiânia nas próximas quinta e sexta-feira (27 e 28 de abril) para cumprir agenda cultural e econômica em Goiás. O diplomata francês participa no dia 27, às 19h, da abertura da exposição fotográfica “Goiânia Capital Art Déco”, evento que será realizado pela Aliança Francesa de Goiânia em parceria com a Sociedade Art Déco de Goiânia e com o apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), por meio da Vila Cultural Cora Coralina.

Na manhã do dia 28, a autoridade francesa será recebida pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), no Paço Municipal. À noite, às 19h30, Laurent Bili prestigia a sessão especial em homenagem ao “Dia da Aliança Francesa”, proposta pelo vereador Anselmo Pereira, que será realizada no Plenário Trajano Guimarães, na Câmara Municipal de Goiânia.

Desde 2003, os traçados urbanos originais do centro de Goiânia e do núcleo pioneiro do bairro de Campinas, além de 22 prédios e monumentos públicos art déco, foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).