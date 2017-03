Embaixador do Brasil no Líbano destaca potencial do agronegócio de Goiás

No sábado, 4 de março, governador Marconi vai se encontrar com o presidente do Líbano, Michel Aoun

O primeiro compromisso do governador Marconi Perilo (PSDB) no Líbano foi uma reunião com o embaixador do Brasil no país do Oriente Médio, Jorge Kadri. O encontro ocorreu na embaixada brasileira, na capital Beirute. Marconi e a delegação goiana conversaram com Kadri sobre as relações comerciais e culturais entre Brasil e Líbano.

O embaixador destacou o potencial do agronegócio goiano e disse que há possibilidade de viabilização de contratos de exportação que podem ser muito vantajosos para Goiás, em vista de que o Líbano tem um mercado importante e promissor para esse tipo de comércio e também empresários que com considerável poder de investimento.

O segundo compromisso foi uma reunião com o empresário libanês, radicado na Inglaterra, Nadhmi Auchi, que comanda a General Mediteranean Holding (GMA). A holding possui investimentos e negócios no Brasil e várias partes do mundo. Entre eles, 29 hotéis, três bancos, empresas de transporte de carga, laboratório de genéricos, uma hidroelétrica no Paquistão, além de refinarias de açúcar.

No Brasil, o grupo GMA tem investimentos no setor alimentícios e na construção de grandes hotéis. “A holding GMA está sempre à procura de locais em desenvolvimento para grandes investimentos. Mostramos todo o potencial de Goiás e como nosso Estado tem crescido nos últimos anos, com uma economia sólida e diversificada”, disse o governador Marconi.

A reunião foi acompanhada pelo embaixador do Brasil no Líbano, Jorge Kadri, e o pelo secretário de Assuntos Internacionais do Governo de Goiás, Isanulfo Cordeiro.

Esta é a terceira etapa da Missão Oficial goiana, que já passou por Emirados Árabes (Abu Dhabi e Dubai) e Arábia Saudita. “O governador Marconi é amigo da comunidade libanesa de longa data, não só em seu estado, mas em todo o Brasil. Essa visita tem caráter exploratório e tem o objetivo de aproximar mais Goiás do Líbano”, disse o embaixador. Kadri afirmou que, neste sábado, o governador Marconi Perillo terá importantes encontros com políticos e empresários libaneses, além de estar prevista uma reunião com o presidente do Líbano, Michel Aoun.

“Goiás tem, sobretudo, potencial na área agrícola. Essa visita vai propiciar maior conhecimento sobre o Estado e pode render investimentos em Goiás. Espero que seja a primeira de uma sequência de visitas oficiais”, disse Jorge Kadri.