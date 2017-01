Em vídeo de campanha, Jovair diz ter experiência necessária para conduzir a Câmara

Deputado goiano está em seu sexto mandato na Casa e tem viajado pelo País em busca de apoio de parlamentares

Em campanha pelo País em busca de votos para eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados no início de fevereiro, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) lançou nesta sexta-feira (13/1) um vídeo no qual argumenta que tem experiência necessária para conduzir a Casa.

O vídeo mostra momentos mais íntimos do parlamentar, no qual fala da família e do caminho que faz para o Congresso Nacional. “Aqui é a sustentação de toda democracia brasileira. É o para-choque da busca dos anseios que a sociedade tem. Creio que tenho cumprido meu papel e me lanço candidato a presidente porque creio que tenho a experiência necessária para ter coragem de assumir uma candidatura. Vamos presidir com a certeza de que estamos no rumo certo.”

Jovair já está em seu sexto mandato na Câmara Federal e disputa a presidência com Rogério Rosso (PSD-DF) e André Figueiredo (PDT-CE). Seu adversário mais forte, porém, é o atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), que apesar de não declarar candidatura, trabalha nos bastidores para angariar votos.

Desde o início da semana, o deputado do PTB viaja pelo País em encontro com deputados. Ele já esteve em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.