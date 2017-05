Em Uruaçu, José Eliton anuncia R$ 422 milhões para Norte goiano

Na cerimônia, vice-governador elogiou programa Goiás na Frente. No total, 26 municípios serão contemplados com obras na região

O vice-governador José Eliton (PSDB) participou, na última sexta-feira (19/5), de um ato em Uruaçu para lançar o programa Goiás na Frente nos municípios do Norte de Goiás. Representando o governador Marconi Perillo (PSDB), ele disse que o programa “possibilita expectativas e realização de sonhos aos goianos”.

Juntos, 26 municípios da região receberão mais de R$ 422 milhões em obras em infraestrutura, educação, saneamento, ciência e tecnologia, habitação, entre outras áreas. “Por meio deste programa, o governo do Estado presta conta de suas ações à população, mostrando onde e como os recursos públicos são aplicados”, explicou José Eliton.

O vice-governador também lembrou que a iniciativa foi construída a partir do debate com lideranças de todo o Estado. “O governador Marconi Perillo e eu atenderemos todos os municípios goianos, independente da sigla partidária de seus gestores. Este é um governo republicano e municipalista”, disse.

De acordo com o senador Wilder Morais, que também participou do evento, o Goiás na Frente é referência para todo o Brasil. “Muitos parlamentares me perguntam como o Governo do Estado consegue executar um programa de tamanha envergadura. Minha resposta é simples: temos um governador e um vice que trabalham diariamente com força e seriedade”, declarou.

O prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro, elogiou a parceria do Governo de Goiás com os municípios. “Marconi e José Eliton são sensíveis com nossas demandas. Só temos motivos para agradecer”, relatou.

Após o evento, José Eliton visitou as obras do Hospital Regional, que conta com projeto semelhante ao do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de Goiânia. Serão 281 leitos de internação. A unidade, que possui 23 mil m² e está com 63% das obras executadas, descentralizará o atendimento concentrado na capital. “É uma obra de extrema importância para a população desta região”, avaliou.

Diversas autoridades prestigiam a passagem de José Eliton por Uruaçu. Entre elas, o secretário estadual de Governo, Tayrone di Martino (PSDB); os deputados estaduais Jean Carlo (PHS), Nédio Leite (PSDB), Lincoln Tejota (PSD), Júlio da Retifica (PSDB), Santana Gomes (PSL) e Eliane Pinheiro (PMN), além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças.

“Programa é resultado de estabilidade administrativa e financeira do governo”

Também nesta sexta-feira (19/5), Marconi e José Eliton estiveram na apresentação do Goiás na Frente aos municípios da região Entorno Norte. “É o maior programa de investimentos no Brasil pós-crise econômica. Trata-se do resultado de um Estado que conta com estabilidade administrativa e financeira”, declarou José Eliton.

Ao agradecer a participação da população do município, o vice-governador ressaltou que a plena participação dos moradores é sinal de preocupação com o exercício de cidadania, “onde, em uma agenda de trabalho, prestamos conta de cada centavo e como está sendo aplicado. É com muita transparência que construímos um estado que se diferencia, com o olhar adiante”, relatou.

Ao falar do programa Goiás na Frente, que segundo Eliton evidencia um estado forte, em pleno desenvolvimento, Eliton lamentou o que chamou de “imersão do Brasil em uma nova crise política, especialmente pelo momento em que o país começava a dar sinais de recuperação da economia e saída da recessão que assola a população desde 2014.

“É imprescindível que que tenhamos a sabedoria de defender o Estado de Direito, a menos que queiramos ser uma ‘republiqueta’ circunstancial que muda suas regras ao sabor dos ventos”, defendeu ele.