Em uma semana, TSE recebe mais de 500 denúncias de irregularidades eleitorais em Goiás

Segundo informações do TRE Goiás, a maior parte das irregularidades diz respeito à propagandas de campanha

Em uma semana de funcionamento, o sistema Pardal de denúncias eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recebeu 503 denúncias de irregularidades apenas no Estado de Goiás. Por meio do site e do aplicativo para smartphone, qualquer cidadão pode encaminhar fotos, vídeos e áudios com denúncias de supostas irregularidades em campanhas.

Lançado em Goiás em 29 de agosto, o aplicativo registra que a maior parte das infrações identificadas são em relação à propaganda eleitoral, que somam 50% das denúncias. Crimes eleitorais são 14% das denúncias, seguidos pela compra de votos 9%, uso da máquina pública (8%), gastos irregulares (2%) e outras irregularidades que somam 17%.

O aplicativo foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) com a colaboração do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) mas está sendo adotado em todo território nacional.

Dados divulgados pelo TRE de Goiás mostram que a capital do Estado é a cidade com o maior número de denúncias, com 65 no total, seguida de Aparecida de Goiânia, com 43 e com Santo Antônio da Barra, a 195 km de Goiânia, com 36.

Para fazer uma denúncia basta fazer o download do aplicativo para dispositivos móveis smartphones e tablets que operam tanto em sistema Android ou IOS ou acessar o site. Nas denúncias de infrações eleitorais a serem encaminhadas por meio do aplicativo Pardal deverão constar, obrigatoriamente, o nome e o CPF do cidadão que a encaminhou, além de elementos que indiquem a existência do fato noticiado, tais como vídeos, fotos ou áudios. O denunciante pode, porém, solicitar sigilo de identidade.

O material é encaminhado ao cartório eleitoral do município selecionado e é examinado pelo juíz e o Ministério Público. Depois de enviar o material, o cidadão pode acompanhar a denúncia pela internet.