Em transmissão ao vivo, Marconi anuncia investimentos para a Educação

Parte do Programa Goiás Na Frente será apresentada em grande evento no Oscar Niemeyer

Com transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) apresenta, a partir das 10 horas, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, os investimentos do Programa Goiás na Frente para a Educação.

No ato, que reunirá professores, diretores de escolas e subsecretários de Educação, Marconi também anunciara conjunto de benefícios salariais para a categoria. O encontro terá transmissão ao vivo pelas redes sociais, nas páginas do governador e do governo de Goiás no Facebook, e pelo site de notícias Goiás Agora.

Além dos R$ 510 milhões em investimentos para as áreas de educação, cultura e esporte anunciados no Programa Goiás na Frente, que incluem construção de Centros Culturais, construção de escolas e quadras poliesportivas, no evento específico da Educação serão entregues aos municípios ônibus do transporte escolar e às escolas equipamentos de ar-condicionado, conjuntos do aluno (mesas e cadeiras), Tendas do Saber e Cadernos de Atividades do Programa Aprender +.

A titular da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, e o vice-governador José Eliton (PSDB), participam do ato. Na ocasião, serão apresentados a Caravana do Aprender + / Enem Express Móvel, que levará aulões para estudantes de todo o estado, e será formalizado o pacote de benefícios aos professores e servidores da educação. Ainda serão assinados protocolos de autorização para reajustes da merenda e do Programa Pró-Escola.