Em todo o país, 250 agências dos Correios devem ser fechadas

Serviços de unidades serão transferidos para outras agências; mudança ocorrerá de forma gradativa para minimizar impactos

Os Correios anunciaram, em nota divulgada na última sexta-feira (10/3), o fechamento de 250 agências em todo o Brasil. Atualmente, a empresa tem 6.511 unidades próprias em todos os estados.

A decisão, explicou a nota, é uma ação “que os Correios vêm implementando para reverter o cenário financeiro da empresa, visando garantir a manutenção e a qualidade dos serviços à sociedade”.

Os serviços das agências fechadas serão transferidos para outras unidades. A ação acontecerá em municípios com população acima de 50 mil habitantes nas cinco regiões do país. Desde o início do projeto, cerca de 60 agências já foram incorporadas a outras.

A implantação das mudanças, garante a empresa, será feita de forma gradual para que os impactos para os usuários com as adequações sejam minimizados.