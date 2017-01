Em seis meses, Credeq de Aparecida já realizou mais de 67 mil atendimentos

Foram 89 internações na unidade, que oferece atividades físicas, acompanhamento psicológico e alimentação completa

Inaugurado há pouco mais de seis meses pelo governo de Goiás, o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) Prof. Jamil Issy, em Aparecida de Goiânia, ultrapassou a marca dos 67 mil atendimentos.

A unidade, pioneira e modelo no país, é especializada no tratamento de pessoas que sofrem os efeitos da dependência ao álcool e outras drogas, em especial o crack. Foi idealizado e apresentado na campanha de 2014 pelo governador Marconi Perillo (PSDB).

Entre os pacientes atendidos pelo Credeq está L.D., de 27 anos. Já não vendo mais solução para sua situação de dependência das drogas, depois de diferentes tentativas, ficou sabendo que o Credeq já estava em funcionamento e procurou ajuda. Ele está há um mês e 15 dias na unidade.

“Como tudo se inicia com um brilho enganoso, fui me envolvendo e quando percebi, estava afundado. Quando olhei no espelho, já estava viciado em crack”, contou.

Os internos no Credeq ficam em tratamento pelo prazo máximo de até 90 dias. “Nunca vi um tratamento com tanta excelência como este aqui. É prazeroso estar no Credeq”, elogiou. Para ele, a intenção é continuar o tratamento fora dali e reconstruir a vida. “O que ficou para trás, ficou para trás. A gente não muda o passado, mas consegue mudar o nosso futuro”, complementou.

Outro interno do Credeq é D.E., de 49 anos. Há 52 dias na unidade, ele quer ter a dignidade de volta após 31 anos envolvido com os diferentes tipos de drogas e também com o tráfico de drogas: “Chega uma hora que tem que analisar a vida. Tenho três filhos, perdi a esposa por causa das drogas. Foi uma vida destrutiva.”

D.E. já foi preso, passou dias dormindo nas ruas e foi com a ajuda da irmã que conheceu o Centro. Para ele, o Credeq é a esperança de uma nova oportunidade. “Aqui tem tudo que um paciente precisa. Sem o Credeq acho que já teria até morrido lá fora”, relatou.

De todas as atividades realizadas no Centro, ele ressalta as físicas, em especial, o futebol. Ainda comenta sobre a qualidade de vida que conquistou, se alimentando de forma regular e fazendo atividades físicas diárias, além de atividades espirituais: “Isso tudo ajuda. A gente vê que o corpo da gente está forte, como se tivesse novinho, começando tudo de novo.”

Demandas

Os pacientes não são obrigados a praticar exercícios físicos, mas as atividades fazem parte do protocolo terapêutico. Eles são estimulados a participar de alongamentos e caminhadas, realizados diariamente, entre segunda e sexta-feira, das 6h50 às 7h30, e escolherem duas outras atividades físicas durante a semana e no período matutino.

A maioria dos pacientes atendidos pela unidade é de Goiânia (53% do total). Aparecida de Goiânia responde por 17% da demanda e Senador Canedo, 11%. Outros municípios que levaram pacientes ao Credeq foram Abadia de Goiás, Abadiânia, Acreúna, Anápolis, Aragarças, Caldas Novas, Goianésia, Goianira, Inhumas, Israelândia, Itaberaí, Itauçu, Itumbiara, Jaraguá, Mineiros, Morrinhos, Rubiataba, Sanclerlândia, Uruaçu e Uruana.

O Credeq de Aparecida de Goiânia é gerido pela Organização Social Associação Comunidade Luz da Vida. Criada em 1997, a associação tem experiência no tratamento da dependência química masculina e feminina. Com sede no Recreio dos Bandeirantes, em Goiânia, a instituição, que é católica, mantém 14 obras sociais.

Desde a inauguração, foram realizados 67.075 atendimentos multidisciplinares, sendo 51.701

na enfermagem; 2.547 de psicologia; 2.004 de psiquiatria; e 3.182 em serviços sociais. Pelo atendimento clínico do Credeq passaram 152 pessoas, com 89 internações.

As internações têm duração de até 90 dias, sendo sete dias na desintoxicação e os demais na Unidade de Tratamento Residencial (UTR). Além do atendimento multiprofissional (médico, psicólogo enfermagem e assistência social), são fornecidas terapias ocupacionais, musicoterapia, arteterapia e educação física.

Seleção

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) definiu como critérios de inclusão o encaminhamento de crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico atual de uso nocivo e dependência ao crack, álcool e outras drogas.

A recepção para o tratamento é feita a partir do encaminhamento por equipes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de todo o Estado e das Unidades Básicas de Saúde onde não existem Caps.

O Credeq Aparecida está localizado na Avenida Copacabana, s/nº – Setor Expansul, Aparecida de Goiânia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3952-5500.