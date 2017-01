Em São Paulo, Jovair Arantes apresenta candidatura a Temer e Alckmin

Petebista foi acompanhado pelo governador Marconi Perillo que expressou apoio à candidatura do deputado goiano: ” Lealdade é a característica do Jovair”

Nesta sexta-feira (13/1) o candidato à presidência da Câmara deputado Jovair Arantes (PTB) foi recebido pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB). Acompanhado pelo governador Marconi Perillo (PSDB), Jovair apresentou sua candidatura.

Durante o encontro na ala Residencial do Palácio dos Bandeirantes, Marconi Perillo lembrou a trajetória do líder petebista e expressou apoio à candidatura do líder do PTB. “O Jovair sempre esteve ao meu lado dando sustentação ao meu Governo. Lealdade é a característica do Jovair”, defendeu.

Para o governador paulista e o prefeito de São Paulo, o grupo afirmou que sua plataforma de trabalho está voltada para a agenda de recuperação econômica do Brasil, em sintonia com o Palácio do Planalto.

Em seguida, Jovair se encontrou com Michel Temer (PMDB). Durante a reunião, no escritório do presidente em São Paulo, Jovair pediu ao presidente que o Palácio do Planalto não interfira na disputa para a Mesa da Câmara dos Deputados, para a qual concorre outro aliado do governo, o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além de Rogério Rosso (PSD-DF).