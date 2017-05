Em São Paulo, deputado Francisco Jr. defende renovação na política

Parlamentar goiano do PSD, que participa de evento na capital paulista, disse ainda que novos valores e práticas na política irão produzir país mais justo e ético

O deputado estadual Francisco Jr. (PSD) usou as redes sociais neste domingo (21/5) para comentar o momento político que vive o país. Para o parlamentar goiano, o Brasil precisa de uma nova maneira de fazer política.

“Eu acredito e estou trabalhando para que no final de tudo isso que está acontecendo nós tenhamos uma nova política, uma política com novos valores e novas práticas, e essa nova política irá produzir um novo Brasil, mais justo e mais ético”, declarou.

Francisco Jr. está em São Paulo onde participou durante todo o fim de semana de um encontro nacional da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), no qual foram discutidas possíveis soluções para a crise política com foco no desenvolvimento do país.

A Raps é composta por 556 membros em todo o país, distribuídos entre 210 Líderes, 170 Empreendedores Cívicos e 176 jovens. Dentre eles estão presentes 79 lideranças com mandatos.

Veja o vídeo abaixo: