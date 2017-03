Em reunião, PTB convida Hildo do Candango a retornar a partido

Tucano participou de reunião que discutiu estratégias para 2018 da legenda nesta sexta-feira (10/3)

Nesta sexta-feira (10/3), o presidente do PTB em Goiás, o deputado federal Jovair Arantes, fez uma reunião com alguns nomes do partido, como o deputado estadual Henrique Arantes, o prefeito de Itumbiara, Zé Antônio e o prefeito de Anápolis, Roberto Naves e representantes do PSDB como o prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, e o deputado estadual Júlio da Retífica.

Na pauta da reunião estavam as eleições de 2018. Na ocasião, Hildo do Candango foi elogiado por seu desempenho e chegou a ser convidado para retornar ao PTB, fazendo parte do planejamento para as próximas eleições.

A intenção do PTB foi definir o rumo tanto para o cenário nacional quando o estadual, para que a legenda chegue fortalecida e possa disputar a chapa majoritária. O partido deve, em breve, realizar outra reunião, com todos os prefeitos e a executiva estadual para que se decida as estratégias para 2018.