Em posse, novo presidente da CMTC evita discutir demandas do transporte coletivo

Fernando Meirelles colocou panos quentes ao ser questionado sobre aumento da passagem: “Vamos seguir a orientação do prefeito”

Mais de um mês após o início da nova gestão, o prefeito Iris Rezende (PMDB) finalizou nesta sexta-feira (10/2) a nomeação do secretariado municipal com a posse dos novos presidentes da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), Gilberto Marques Neto e Fernando Meirelles, respectivamente.

Os dois novos dirigentes foram empossados durante solenidade no Paço Municipal. Durante entrevista à imprensa, Meirelles foi questionado sobre as principais demandas do transporte coletivo da Grande Goiânia, considerado um dos grandes gargalos da administração municipal, e evitou entrar em polêmicas.

Questionado incisivamente sobre o aumento da passagem, por exemplo, o presidente disse que ainda não tomou pé da situação da companhia e não há como fazer previsões. “Vamos seguir a orientação do prefeito”, reiterou.

Durante discurso, Meirelles também poupou palavras e se restringiu a dizer que pretende contribuir com a qualidade do serviço oferecido aos usuários.