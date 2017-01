Em posse do novo prefeito, Marconi anuncia ampliação de parcerias com Itumbiara

Zé Antônio (PTB), vice Gugu Nader (PSB), vereadores e secretários foram empossados em cerimônia festiva que também prestou homenagem póstuma ao ex-prefeito Zé Gomes

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) afirmou na última quinta-feira (5/1) que pretende ampliar as parcerias do Estado com o município de Itumbiara. Ele esteve na cidade para cerimônia festiva de posse do novo prefeito Zé Antônio (PTB).

Sobre o relacionamento institucional como o novo prefeito, Marconi disse que será o melhor possível. “Tive a oportunidade de receber o prefeito José Antônio em meu gabinete e ele apresentou as principais demandas do município”, afirmou, acrescentando que dentre elas estão recursos para o hospital municipal e obras de infraestrutura.

O governador, informado de que o novo prefeito promoveu cortes assim que assumiu o cargo, elogiou o comportamento de José Antônio, assinalando que “gasto é igual a unha, você tem de cortar sempre”. O prefeito, seguindo o que foi feito no governo estadual, reduziu o número de secretarias municipais e extinguiu cargos comissionados.

A solenidade, que também deu posse ao vice-prefeito Gugu Nader (PSB), vereadores e novos secretários, também prestou homenagem póstuma a Zé Gomes, ex-prefeito e então candidato que foi morto em um atentado durante ato de campanha eleitoral no município, em setembro de 2016.

Marconi afirmou em entrevista à imprensa, assim que chegou ao local da posse, que o gesto é uma forma de homenagear Zé Gomes, considerado o mais importante líder político da cidade. Autoridades municipais e populares, vestiram a camisa oficial do Itumbiara Esporte Clube, equipe que tinha o ex-prefeito como torcedor símbolo e principal incentivador.

É a terceira vez o governador visita a cidade, depois o incidente que vitimou o ex-prefeito, ocorrido dia 28 de setembro do ano passado. Toda vez que retorna a Itumbiara, Marconi não esconde a emoção ao lembrar-se da figura carismática de Zé Gomes. O ex-prefeito Chico Bala repetiu um gesto de José Gomes, ao entregar as chaves da prefeitura ao prefeito José Antônio.

Participaram da posse festiva também o vice-governador José Eliton o vice-prefeito Gugu Nader, o deputado federal Jovair Arantes, a superintendente da Caixa Econômica Federal, Marise Fernandes, vereadores, dentre outras autoridades. Na solenidade, foram empossados simbolicamente o prefeito, o vice-prefeito Gugu Nader, vereadores e os novos secretários municipais.