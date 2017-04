Em nota, Prefeitura de Goiânia justifica desocupação violenta e culpa professores

Gestão Iris diz que manifestantes estavam “encapuzados” e ameaçaram servidores da Secretaria Municipal de Educação

A Prefeitura de Goiânia encaminhou, na madrugada desta quinta-feira (27/4), uma nota-resposta sobre a desocupação violenta promovida pela Guarda Civil Metropolitana contra professores e alunos que protestavam na Secretaria Municipal de Educação.

A ação deixou dezenas de feridos, causou pânico nas proximidades do local, no Setor Leste Universitário, e culminou na detenção de servidores. Vídeos e fotos mostram o cenário de guerra, que contou com balas de borracha e bombas de efeito moral.

Mesmo assim, a gestão Iris Rezende (PMDB) diz que foram os manifestantes que agiram “de forma violenta e desrespeitosa” e “invadiram” o prédio. Segundo a nota, eles estariam “encapuzados” e teriam desligado a energia do prédio, ameaçando, inclusive, servidores.

Para justificar a ação truculenta da Guarda Civil Metropolitana, a prefeitura cita o artigo 1210, parágrafo 1º, do Código Civil: “A administração pública pode retomar a posse do bem público ocupado sem autorização judicial, face à autoexecutoriedade dos atos administrativos O exercício da autotutela é garantido à administração pública em razão do regime publicístico dos bens estatais.”

Por fim, garante que a Secretaria Municipal de Goiânia tem mantido diálogo com professores e servidores e, apesar da crise financeira, tem garantido “a valorização dos profissionais da Educação e melhorias nas unidades educacionais”.

Desde que assumiu a secretaria, Marcelo da Costa enfrenta greve de servidores da Educação, que lutam pelo piso nacional e a convocação de concursados. No entanto, até agora, menos de 50, dos mais de 4 mil aprovados, foram convocados. Denúncias de falta de professores em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), bem como precariedade da merenda escolar (há relatos de escolas em que alunos almoçam arroz puro ou bolacha) e das unidades têm sido recorrentes.

Veja abaixo a nota na íntegra: