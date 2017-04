Em nota, AGM manifesta apoio a Marconi no caso das delações

Instituição afirma que governador de Goiás sempre pautou sua vida pública pela transparência e pela ética

A Associação Goiana dos Municípios (AGM) emitiu, na tarde desta quarta-feira (19/4), nota de apoio ao governador Marconi Perillo (PSDB) com relação às citações.

A entidade afirma que as apurações vão confirmar a lisura das ações desenvolvidas pelo governador e terão como resultado o pleno restabelecimento da verdade. “O governador Marconi Perillo é um democrata e homem público municipalista, que sempre pautou sua vida pública pela preocupação com o próximo, pelo apreço ao desenvolvimento municipal, pela transparência e pela ética”, escreve.

A AGM destaca, ainda, que sob o comando de Marconi, Goiás rompeu os limites do subdesenvolvimento, se transformando em um estado moderno, industrial e economicamente diversificado e mais justo socialmente.

“A conclusão das investigações vai fortalecer ainda mais as instituições e a democracia brasileiras, reconhecendo os bons homens e mulheres públicos, aqueles de fato comprometidos com o nosso povo. A Associação Goiana dos Municípios (AGM) tem a plena certeza de que o governador Marconi Perillo permanecerá entre eles”, defende.

Veja na íntegra

NOTA DA ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS EM APOIO AO GOVERNADOR MARCONI PERILLO

A Associação Goiana dos Municípios (AGM) apoia integralmente as investigações em curso no País, com a certeza de que elas aperfeiçoarão a democracia e instituições políticas brasileiras. Ao mesmo tempo em que se faz urgente e necessário o esclarecimento de todos os questionamentos levantados, é premente o esforço para que o julgamento precipitado e a injustiça sejam evitados.

Confiamos no Poder Judiciário e temos a plena certeza de que as apurações vão deixar cabalmente demonstrada a correção dos procedimentos adotados pelas coligações do governador Marconi Perillo nas eleições de 2010 e 2014. Mais uma vez restará demonstrado, tecnicamente, a lisura de todos os anos, tendo como resultado o pleno restabelecimento da verdade.

O governador Marconi Perillo é um democrata e homem público municipalista, que sempre pautou sua vida pública pela preocupação com o próximo, pelo apreço ao desenvolvimento municipal, pela transparência e pela ética. Sob o seu comando, Goiás rompeu os limites do subdesenvolvimento, se transformando em um Estado moderno, industrial e economicamente diversificado e mais justo socialmente.

A conclusão das investigações vai fortalecer ainda mais as instituições e a democracia brasileiras, reconhecendo os bons homens e mulheres públicos, aqueles de fato comprometidos com o nosso povo. A Associação Goiana dos Municípios (AGM) tem a plena certeza de que o governador Marconi Perillo permanecerá entre eles.

Associação Goiana dos Municípios (AGM)