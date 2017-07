Em meio à crise, procuradores aprovam reajuste salarial de 16,7%

Aumento do salário custa R$ 116 milhões aos cofres públicos e depende de aval do Congresso

O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou nesta terça-feira (25/7) a inclusão no orçamento de 2018 do órgão um reajuste de 16,7% para todos os procuradores do MPF.

A proposta de inclusão partiu da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e foi acolhida pelo plenário do conselho.

Lava Jato

Em reunião, decidiu-se também ampliar a proposta inicial de orçamento de 2018 para a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, de R$ 522,6 mil para R$ 1,65 milhão. Os recursos são destinados, sobretudo, para custear gastos com diárias e passagens de procuradores e servidores.

Para se atingir esse valor, foram retirados recursos de outras áreas do Ministério Público Federal (MPF), sendo reduzidos o orçamento para concursos e o reajuste dos valores de diárias. A medida foi proposta pelo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, relator do orçamento do MPF, atendendo integralmente o que havia sido solicitado pelos procuradores em Curitiba.