Em Luziânia, criança se afoga em balde de água e sofre parada cardiorrespiratória

Menino de apenas 1 ano foi estabilizado e levado para Alexânia, onde será resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e trazido para Goiânia

Uma criança de 1 ano foi vítima de afogamento nesta sexta-feira (17/1). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o menino de Luziânia se afogou em um balde com água e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A criança foi levada para o hospital na cidade, onde teve o quadro estabilizado, porém precisa ser transferida para o Hospital da Criança, em Goiânia. Para a transferência, o Samu solicitou o helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Entretanto, as condições do tempo em Luziânia não permitiram o pouso da aeronave. Foi decidido, então, que o menino será transferido para Alexânia, onde será resgatado pelo helicóptero e, posteriormente, trazido para Goiânia.