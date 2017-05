Em luta contra câncer, Marcelo Rezende faz retiro espiritual: “tenho certeza que já estou curado”

Apresentador da Record diz que tem dedicado seu tempo a Deus e mandou recado aos fãs por meio de rede social

O apresentador da Rede Record, Marcelo Rezende, revelou por meio de uma rede social na manhã desta quarta-feira (17/5) que decidiu fazer um retiro espiritual. “Estou aqui orando firme e tenho certeza de que já estou curado”, disse com otimismo.

O comandante do programa “Cidade Alerta” está afastado da TV por conta de um câncer no pâncreas e no fígado. O diagnóstico foi revelado ao público no programa “Domingo Espetacular” do último dia 14 de maio.

Em um vídeo postado em seu perfil oficial no Instagram, ele disse que reservará seu tempo apenas para orações, leituras de textos sagrados e reflexões sobre a vida. “Só não fiz jejum por uma razão: “porque as drogas que me aplicam mais parecem que vão me matar do que me salvar”, afirmou.

Ele aproveitou para mandar um recado para os fãs que acompanham sua luta contra a doença: “Eu quero agradecer a vocês por tanto amor e por tanto carinho, por tanta oração por esse irmão. Que Deus nos proteja. Obrogado meu irmão, minha irmão em Cristo”, concluiu.

Veja o vídeo: