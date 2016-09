Em inauguração de comitê, Vanderlan critica adversários que só falam de um tema

Candidato do PSB afirma que Goiânia não pode ter um prefeito que pense apenas em asfalto ou segurança pública: “Os problemas da cidade estão relacionados”

Na inauguração do comitê da coligação Uma Nova Goiânia, na manhã deste sábado (3/9), o candidato a prefeito da capital Vanderlan Cardoso (PSB) criticou a postura de adversários que falam de apenas um assunto, como asfalto ou segurança pública. “É preciso investir na cidade como um todo e de forma integrada. Dedicar ao esporte é cuidar da saúde, da educação e da segurança pública, por exemplo”, explicou.

O secretário de Segurança Pública e vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), esteve presente no evento e destacou as qualidades de gestor do candidato pessebista. “O Vanderlan conseguiu articular com ele uma ampla base de governabilidade para governar a capital, mas, principalmente, vai mudar os rumos de Goiânia com um projeto consistente, discurso moderno que encontra suporte nas novas plataformas de gestão”.

Eliton ressaltou ainda que Vanderlan tem dois senadores ao seu lado no projeto para Goiânia: Lúcia Vânia (PSB) e Wilder Morais (PP). A senadora afirmou que a parceria com o Estado já está estabelecida e lembrou que o prefeito não governa sozinho.

“Mudar significa inovar, ouvir os sentimentos das ruas e tenho certeza que você, Vanderlan, vai fazer uma mudança inovadora. As ruas sinalizam que querem mudança, que o gestor público não pode viver só de obras, mas de planejamento e você é o mais qualificado”, defendeu a parlamentar.

O senador do PP disse ser um defensor de Goiânia no Senado Federal e lembrou a gestão de Vanderlan em Senador Canedo. “Vanderlan, você teve experiência em Senador Canedo, mas aqui você vai fazer melhor, porque lá era pequeno pra você, pro seu talento, e aqui em Goiânia você vai fazer melhor ainda”, disse Wilder Morais.

Os deputados federais Lucas Vergílio (SD), João Campos (PSDB) e Marcos Abraão (PPS) e o deputado estadual Simeyzon Silveira (PSC) também compareceram ao evento em apoio à candidatura de Vanderlan. “Nós que somos acostumados a andar por Goiânia vemos uma cidade encardida, que não dá orgulho, e sei que você vai voltar a nos dar orgulho”, disse Abraão.

O ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz, avô do candidato a vice da chapa de Vanderlan, Thiago Albernaz (PSDB), disse que procurou entre todos os candidatos o melhor e foi em Vanderlan que viu o melhor professor para os jovens políticos do futuro. “Vanderlan é o melhor para Goiânia. É quem vai cuidar das pessoas e trazer a modernidade para nossa querida cidade”, afirmou, lembrando ainda que seu neto será um grande parceiro da administração.

Durante sua fala, Thiago contou que em todos os lugares por onde tem passado durante a campanha, assume o compromisso de resgatar a Goiânia da qual o povo se orgulhava durante a gestão do avô. “Quero pedir a cada um que multiplique o sentimento de que estamos na melhor campanha para a nossa capital”.

Propostas

Vanderlan aproveitou o evento para falar mais das suas propostas para Goiânia. Explicou que não tem sua candidatura focada apenas em uma proposta, mas apresenta soluções conjuntas para resolver todos os problemas da cidade. “O que esses candidatos não entendem é que os problemas da cidade estão relacionados. Não são problemas isolados. Estamos trabalhando projetos em todas as frentes, e isso vai mudar a realidade de Goiânia”, comentou.

Falando sobre segurança, Vanderlan destacou que a segurança começa na base da sociedade. “É o que chamamos de segurança primária. Investir em esporte, lazer, cultura e educação, também é investir em segurança. Mas o poder público precisa iluminar as ruas, cuidar das praças, integrar as forças de segurança”.

O candidato também ressaltou suas propostas para a saúde, afirmando que vai investir no Programa de Saúde da Família. “O pronto socorro trata a doença, mas é preciso tratar o início de tudo, lá no bairro, na prevenção”. O ex-prefeito de Senador Canedo se comprometeu a, nos quatro anos de governo, chegar a 100% de cobertura da saúde.

Ao tratar sobre o trânsito, Vanderlan defendeu que é preciso cuidar de sinalização, mas também é importante cuidar da educação na mídia e nas escolas, para que as crianças possam educar os pais.