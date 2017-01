Em Goiás, menina de 8 anos morre após ser baleada na porta de casa

Criança estava na calçada com o irmão, quando autor passou de carro e efetuou os disparos. Um dos tiros acertou o rosto da garota

Uma menina de apenas 8 anos de idade morreu na noite da última sexta-feira (13/1) após ser alvejada no rosto, enquanto estava na porta de sua casa na Rua Santa Helena, no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações da Polícia Militar, a criança estava na calçada com o irmão, quando o autor passou de carro e efetuou os disparos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a realizar vários procedimentos para tentar reanimar a vítima, que não resistiu e morreu no local.

A principal suspeita, de acordo com a polícia, é de que o homicídio tenha se tratado de um engano e o alvo do atirador seria, na verdade, o irmão da vítima. O jovem de 22 anos tem passagem na polícia por porte ilegal de arma e tráfico.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.