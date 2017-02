Em Goiânia, PRF flagra dono de lava-jato inabilitado circulando com carro de cliente

Dono do veículo já havia registrado Boletim de Ocorrência após ir ao estabelecimento para buscar automóvel e não encontrá-lo

A Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO) flagrou, na tarde desta quarta-feira (8/2), um dono de lava-jato circulando com o carro de um dos clientes na BR-060, em Goiânia. Os policiais decidiram fiscalizar o carro após notarem que ele vinha realizando manobras irregulares no trânsito e dirigindo muito lentamente na faixa da esquerda.

Ao ser abordado, o condutor afirmou que não era proprietário do automóvel. Ele disse que era dono de um lava a jato em Aparecida de Goiânia e que havia pegado o carro de um dos clientes para “dar uma volta”. Segundo o homem, ele iria do Setor Garavelo para Goiânia, mas os agentes federais o encontraram na saída para Anápolis.

O condutor apresentou o documento do veículo — que estava no carro — mas não apresentou sua habilitação. Depois, ele afirmou que era inabilitado. Ele também não apresentou qualquer documento, pois não os portava.

Assim, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência e o dono do lava-jato responderá pelo crime de dirigir inabilitado gerando perigo de dano, previsto no art. 309 do Código de Trânsito, cuja pena varia de 6 meses a 1 ano.

Também foi realizado o teste do etilômetro, que acusou o resultado de 0,04 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Contudo, ele não será autuado por este crime pois atingiu o limite máximo da margem de erro do aparelho. Sempre que o resultado varia de 0 a 0,04 as pessoas não são autuadas, devido a uma margem de segurança para a atuação policial.

O real proprietário do veículo, o cliente do lava a jato, foi acionado pela polícia. Ele e a esposa já estavam em busca do veículo, pois iriam buscá-lo ao meio-dia e, ao chegarem ao estabelecimento, não encontraram o carro e começaram as buscas pelo dono da empresa e pelo automóvel.

O dono do carro apresentou para a PRF um Boletim de Ocorrência que já havia feito, na tarde desta quarta-feira (8), na Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil, denunciando o dono do lava-jato por apropriação indébita. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. (Com informações da PRF)