Em Goiânia, ministro anuncia parceria para início do projeto do BRT Entorno Sul

Bruno Araújo anunciou retomada de projeto durante solenidade de lançamento do programa do governo estadual “Goiás na Frente”

Representando o governo Michel Temer (PMDB) na solenidade em que lançou o programa Goiás na Frente, nesta quinta-feira (30), em Goiânia, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou que o governo federal irá dar cargo ao projeto para consolidar a obra do BRT Entorno Sul, na Região Metropolitana de Brasília.

“Queria deixar para fazer esse comunicado aqui a todos os moradores do Entorno Sul de Brasília: Vamos pagar o projeto para consolidar a obra do BRT na região. Este é um anúncio muito especial. Vamos debruçar a partir dos próximos meses nisso”, informou durante discurso.

Conforme informações do governo estadual, o sistema BRT Entorno Sul – Luziânia a DivisaGO/DF consiste na implantação de um sistema de transporte com operação regulada por sistema de planejamento, gestão e controle operacional inteligente, circulando em faixa exclusiva e preferencial, com veículos e estações de padrão diferenciado, com embarque em nível e pagamento antecipado nas estações.

O referido projeto atenderá às populações dos municípios goianos de Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental e Novo Gama, que formam a região conhecida como Entorno Sul do Distrito Federal.