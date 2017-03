Em Goiânia, ato contra Reforma da Previdência reúne centenas de trabalhadores

Protestos integram mobilização nacional contra a proposta do presidente Michel Temer

Atos contra a Reforma da Previdência do governo federal reúnem centenas de pessoas na manhã desta quarta-feira, 15 de março, em Goiânia. Os protestos integram mobilização nacional que ocorre em ao menos 25 capitais e no Distrito Federal.

Na Praça do Bandeirante, no centro de Goiânia, centrais sindicais lideram protesto que reúne diversas categorias de trabalho. Os manifestantes usam faixas e cartazes, e entoam gritos de guerra contra a gestão do presidente Michel Temer (PMDB). A via foi interditada e o trânsito interrompido.

Já em frente à sede da Assembleia Legislativa, no Setor Oeste, policiais rodoviários federais, federais, civis, agentes penitenciários e de trânsito também estão reunidos para discutir a reforma e chamar a atenção da União para a necessidade de rever o projeto e considerar as especificidades de cada categoria. Trabalhadores da Educação e servidores públicos do Estado também participam do ato unificado.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás informou que acompanha os protestos desta quarta-feira, que, até o momento, ocorrem de maneira pacífica.