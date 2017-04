Em foto polêmica, alunos de medicina são acusados de apologia ao estupro

De calças arriadas e fazendo sinal que remete ao órgão genital feminino, futuros médicos ginecologistas usaram como legenda para a foto a hashtag “Pintos Nervosos”

Este slideshow necessita de JavaScript.

Estudantes de medicina que fazem especialização em ginecologia pela Universidade de Vila Velha no Espírito Santo são acusados de incitação ao estupro.

Os futuros especialistas publicaram no Instagram neste final de semana uma foto em que aparecem usando jaleco médico, com as calças arriadas, e fazendo sinal com as mãos que remete ao órgão genital feminino. Na legenda, os estudantes escreveram as hashtags “Pintos Nervosos” e “MedUVV”.

O caso foi divulgado pela página “Cartazes & Tirinhas LGBT” no Facebook e confirmado ao Jornal Opção pela assessoria de imprensa da universidade.

Em nota à reportagem, a UVV diz que repudia qualquer tipo de ofensa a uma profissão tão importante e fundamental como a medicina e informa que está marcada ainda para a tarde desta segunda-feira (10) reunião da coordenação do curso para ouvir os alunos que posaram para a foto.

Em seguida, deve ser instaurada uma comissão de sindicância para apuração dos fatos e eventual “reponsabilização daqueles que tenham transgredido as normas e códigos de ética que regulamentam as ações dos alunos”.

“Deixamos claro que os atos dos alunos foram iniciativas pessoais e em desacordo com orientações que recebem dos professores e coordenadores da instituição”, reforça o comunicado. Confira abaixo na íntegra: