Em fevereiro, Record foi emissora com maior crescimento de audiência em Goiás

De acordo com dados do Kantar Ibope Média, de 2016 para 2017 houve um aumento de 32% de audiência do canal local

A Record TV Goiás apresentou, em fevereiro deste ano, o maior crescimento de audiência entre as emissoras do Estado. Os dados são do Kantar Ibope Média e são comparados com o mesmo período do ano anterior.

De fevereiro de 2016 para o mesmo mês em 2017, a emissora saltou de 6,5 pontos para 8,6 pontos de audiência, um crescimento de 32% com alcance de 810 mil indivíduos. Entre as duas principais emissoras concorrentes, uma obteve crescimento de 8% e a outra queda de 20% de audiência.

Todos os noticiários locais da Record fecharam o mês de fevereiro com a vice-liderança do horário. O matinal “Goiás no Ar” obteve média de 5,3 pontos de audiência domiciliar, já o “Balanço Geral GO”, alcançou média de 10,2 pontos de audiência. Na faixa horária noturna, o “Cidade Alerta GO” fechou com 10,9 pontos e o “Goiás Record”, por sua vez, garantiu 11,7 pontos de audiência domiciliar.